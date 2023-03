(Di lunedì 20 marzo 2023) Prima l'eliminazione in Coppa di Francia , quella in Champions League , poi la sconfitta casalinga contro il Rennes. Continua il momento negativo per il Paris Saint Germain , uscito tra i fischi del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Donnarumma chiede scusa dopo la figuraccia con il #Psg: 'Manca carattere': Il portiere della Nazionale dopo il ko… - elliott_il : RT @MeNeFotto1899: @SimoneCristao non puoi ogni anno sbolognare Donnarumma, poi Calhanoglu, poi Kessie e Romagnoli, ora Leao, sostituirli c… - SevenUp89 : RT @MeNeFotto1899: @SimoneCristao non puoi ogni anno sbolognare Donnarumma, poi Calhanoglu, poi Kessie e Romagnoli, ora Leao, sostituirli c… - MeNeFotto1899 : @SimoneCristao non puoi ogni anno sbolognare Donnarumma, poi Calhanoglu, poi Kessie e Romagnoli, ora Leao, sostitui… -

Gigi, numero uno dei parigini, ha chiesto scusa ai tifosi: "E' stata una partita dura, con alcuni giocatori adattati. Ma non cerchiamo alibi. Dovevamo vincere, purtroppo non è andata così.Non vale neanche lontanamente i 7 milioni cheper rinnovare: esattamente come per, Calhanoglu e Kessié, trovi alla metà del prezzo giocatori altrettanto forti, se non di più. Per 40 ...Anzi, per non soddisfare pretese ritenute esose, o comunque eccessive, il club rossonero ha rinunciato a calciatori giovani e importanti:, Calhanoglu, Kessie. Stavolta sembra invece che ci ...

Donnarumma chiede scusa dopo la figuraccia con il Psg: "Manca carattere" Corriere dello Sport

Rafa ha tutto per essere un grande campione, ma ancora non lo è. E un investimento così importante può diventare gravoso per il Diavolo ..."La Champions è così, sono dettagli e nel primo tempo dovevamo fare di più. Con un errore prendi gol, è una delusione ...