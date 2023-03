Domenica In, Vittorio Sgarbi-choc: “Quelle sono tutte tro***”. Si scatena l’inferno, Mara costretta alla pubblicità (Di lunedì 20 marzo 2023) Domenica 19 marzo 2023, Mara Venier come sempre è andata in onda con la sua Domenica In. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi che ha scatenato un vero e proprio caos con le sue dichiarazioni choc. Tutto è iniziato quando in studio sono entrate le sue figlie: Evelina, nata nel 2000, e Alba, venuta alla luce nel L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 20 marzo 2023)19 marzo 2023,Venier come sempre è andata in onda con la suaIn. Tra gli ospitiche hato un vero e proprio caos con le sue dichiarazioni. Tutto è iniziato quando in studioentrate le sue figlie: Evelina, nata nel 2000, e Alba, venutaluce nel L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bufera social su Vittorio Sgarbi per una frase detta nel corso di Domenica In, dove era ospite insieme alle figlie… - chetempochefa : In occasione della #festadelpapà, questa domenica a #CTCF, a 50 anni dal suo debutto al cinema e a 100 anni dall’in… - IncontriClub : Vittorio Sgarbi, bufera per le frasi sulle donne a Domenica In: “Quelle nate dopo il 2000 sono tutte t***e”… - Rosyfree74 : RT @cicciogia: 'Quelle nate nel 2000 tutte tr...' ha dichiarato, di domenica pomeriggio su Raiuno, Vittorio #Sgarbi, sottosegretario alla C… - zazoomblog : Vittorio Sgarbi volgarità a Domenica In le ragazze del 2000 sono delle poco di buono - #Vittorio #Sgarbi #volgarità… -