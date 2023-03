“Domenica In”, Sgarbi fuori controllo: la frase sconvolgente sull’anno di nascita della figlia (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. “Domenica In”, Sgarbi fuori controllo: la battuta sull’anno di nascita della figlia. Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi è un critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano. È stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milan. Questa Domenica, 19 Marzo 2023, è stato ospite del salotto di Mara Venier. Vittorio Sgarbi si è presentato a Domenica In insieme alle sue due figlia. Ad un certo punto dell’intervista il noto critico d’arte ha avuto uno scivolone sull’anno di nascita di sua figlia: vediamo nel ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. “In”,: la battutadi. Vittorio Umberto Antonio Mariaè un critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano. È stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milan. Questa, 19 Marzo 2023, è stato ospite del salotto di Mara Venier. Vittoriosi è presentato aIn insieme alle sue due. Ad un certo punto dell’intervista il noto critico d’arte ha avuto uno scivolonedidi sua: vediamo nel ...

