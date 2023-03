Domenica In: Pupo a un passo dal suicidio (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri 19 Marzo di Domenica In, in onda su Rai 1, il noto cantante Pupo si racconta a Mara Venier. Confessa in cantante durante l’intervista:””Non pensavo di arrivare vivo a questa età. Avevo fatto progetti diversi, quindi la gestione della mia carriera e delle mie risorse economiche era fatta in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri 19 Marzo diIn, in onda su Rai 1, il noto cantantesi racconta a Mara Venier. Confessa in cantante durante l’intervista:””Non pensavo di arrivare vivo a questa età. Avevo fatto progetti diversi, quindi la gestione della mia carriera e delle mie risorse economiche era fatta in L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppebella : @DavideR46325615 Puntatone di Domenica In. Prima ci hanno rifilato Pupo ed il suo harem. Poi il il sobrio sottosegr… - Gazzettino : Rai 1, gaffe in diretta sollevano polemiche: #claudio lippi, #vittorio sgarbi e Pupo. Cosa è successo domenica - Caccio6Antonino : @enzo_ghinazzi Ciao Pupo, sono un tuo ammiratore e mi ha fatto piacere vederti Domenica da zia Mara, hai delle bell… - leggoit : Rai1, le gaffe in diretta sollevano polemiche: Claudio Lippi, Vittorio Sgarbi e Pupo. Cosa è successo domenica - infoitcultura : Pupo a Domenica In: «Con il gioco d'azzardo ero pieno di debiti, volevo farla finita. Un tir mi salvò dal suicidio» -