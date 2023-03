Disoccupati occupano binari della metropolitana: treni fermi, traffico in tilt (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProtesta dei Disoccupati a Napoli. Alcuni hanno occupato i binari della linea 1 della metropolitana della stazione Museo. La circolazione dei treni è stata sospesa sull’intera tratta per circa due ore. I manifestanti, aderenti al movimento Cantiere 167, successivamente hanno lasciato la stazione per dirigersi verso piazza Municipio, paralizzando il traffico nella zona del centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProtesta deia Napoli. Alcuni hanno occupato ilinea 1stazione Museo. La circolazione deiè stata sospesa sull’intera tratta per circa due ore. I manifestanti, aderenti al movimento Cantiere 167, successivamente hanno lasciato la stazione per dirigersi verso piazza Municipio, paralizzando ilnella zona del centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

