Diritti civili, lo scontro si fa incandescente. FdI: 'Maternità surrogata peggio della pedofilia' (Di lunedì 20 marzo 2023) - scontro politico sulle coppie gay, dopo la manifestazine di sabato a Milano dove ha sfilato anche Elly Schlein. Netta presa di posizione di Fratelli d'Italia contro l'utero in affitto. Il Pd chiede ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 marzo 2023) -politico sulle coppie gay, dopo la manifestazine di sabato a Milano dove ha sfilato anche Elly Schlein. Netta presa di posizione di Fratelli d'Italia contro l'utero in affitto. Il Pd chiede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Venivano deportati anche i bambini di famiglie in fuga dalle zone occupate. I soldati russi separavano i genitori d… - CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - chiaragribaudo : Primo vero atto ostile contro i diritti civili, firmato #Meloni e #Piantedosi. A #Milano il sindaco @BeppeSala cost… - RobyetRoby : @Stronza da prima del voto dicevo che se avessero vinto loro i problemi sarebbero nati non sulla politica estera o… - GabrielParker74 : RT @fabcet: Nel frattempo: -Estesa Flat Tax PI -Tolto RdC -Abbassate tasse a redditi più alti -Inventata evasione per necessità -No Salario… -