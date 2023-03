Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 20 marzo (Di lunedì 20 marzo 2023) Diretta Grande Fratello Vip, per la quarantatreesima puntata nuovi incontri e sorprese per i concorrenti Diretta Grande Fratello Vip, quarantatreesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante la Diretta ci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –>Daniele Dal Moro vs Onestini: interviene il Fratello, scoppia la lite L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 marzo 2023)Vip, per la quarantatreesimanuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip, quarantatreesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –>Daniele Dal Moro vs Onestini: interviene il, scoppia la lite L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 40 mila persone salvate dalla #GuardiaCostiera in 4 mesi e il #Pd invece di parlare contro gli #scafisti si scaglia… - juventibus : JB CONFIDENTIAL ???? ORE 18.30 IN DIRETTA ?? GRANDE APPUNTAMENTO insieme a MICHELE #PADOVANO con @massimozampini… - tvblogit : ??DIRETTA?? Terzo finalista e un'eliminazione. Stasera, su Canale 5, va in onda la 43esima puntata del Grande Fratell… - simonesacq : Tra l'altro grande tempismo per Presa Diretta che decide di parlare di metaverso il 20 marzo 2023, con il metaverso… - simonesacq : Cosa voglio fare da grande: il doppiatore per i servizi di Presa Diretta -