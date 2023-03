Dimarco | niente Nazionale! E un altro dell’Inter con l’Italia da valutare – SM

(Di lunedì 20 marzo 2023)non prenderà parte alla settimana di partite del, che giovedì sfiderà l’Inghilterra e domenica Malta. Sport Mediaset anticipa come il difensore lascerà nelle prossime ore Coverciano, dopo l’infortunio ieri in Inter-Juventus. STOP PER INFORTUNIO – Il problema fisico accusato da Federicoieri in Inter-Juventus (vedi articolo) non lo farà partecipare alle due partite delcontro Inghilterra e Malta. Il difensore lascia Coverciano, con le sue condizioni che saranno valutate dallo staff medico. Da capire se potrà tornare in campo contro la Fiorentina, sabato 1 aprile alle ore 18. Oltre aSport Mediaset fa sapere che c’è ungiocatore da: si tratta di Nicolò Barella, che per ora resta con ...

Oraritiro a Coverciano, ha ancora la febbre alta . Il ct Mancini dovrà sostituirlo, in ... In giornata novità anche sulle condizioni di Federico Chiesa e Federico. Il primo ha problemi ...vittoria numero 150 in Serie A per Inzaghi, che solo con Mkhitaryan nel finale riesce a ... Fuori Barella einfortunato, dentro D'Ambrosio e Mkhitaryan per l'ultima mezz'ora. Allegri ......di fatto. Rimessa dal fondo per i bianconeri 39' Barella per Dumfries che scarica dietro ... GOL valido dopo una lunga revisione 22' buon ripiegamento di De Sciglio sue ultimo tocco del ...

Dimarco, niente riposo in vista di Inter Juventus. Coperta corta sulle fasce Inter News 24

'Ha una tendinite che si porta dietro, ha un po' di paura che si porta dietro, ma oggi non era niente di che'. Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa, che ha chiesto ...Milan ha stretto i denti per entrare in campo nel finale al Dragao, ma difficilmente potrà fare lo stesso contro i bianconeri ...