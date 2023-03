Dimarco lascia il ritiro della Nazionale! Mancini chiama sostituto – Sky

(Di lunedì 20 marzo 2023) Federicohato ildi Coverciano. Il calciatore, infortunatosi nel corso di Inter-Juventus, non prenderà parte alle due sfideNazionale diINFORTUNIO – Federicohato ilNazionale a Coverciano. Il difensore, che ha accusato un risentimento muscolare nel corso di Inter-Juventus, non prenderà parte alle due sfideNazionale dicontro Inghilterra e Malta. Al suo posto, secondo quanto riferito da Sky Sport, il CT azzurro ha convocato Emerson Palmieri. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...

Nazionale, Dimarco indisponibile: lascia il ritiro dopo gli esami. Lo aspetta l’Inter SOS Fanta

Federico Dimarco lascia il ritiro della Nazionale. L’esterno mancino dell’Inter non sarà a disposizione del ct Roberto Mancini dopo il risentimento muscolare ai retti addominali di ieri. La Figc rende ...Fuori anche Provedel e Chiesa, convocato Carnesecchi. Federico Dimarco era uscito per un problema muscolare durante Inter-Juventus. Fuori anche Provedel e Chiesa, convocato Carnesecchi. Al posto del ...