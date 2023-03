Dimarco | esami in corso dopo l’infortunio | l’annuncio di Mancini

(Di lunedì 20 marzo 2023) Federico, neldi Inter-Juventus, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Le ultime sulle sue condizioni arrivano oggi dalla conferenza stampa di Roberto. Il giocatore dell’Inter rischia di non prendere parti agli impegni della Nazionale Italiana. INFORTUNIO ? Federico, chiamato dall’Inter a fare gli straordinari con Porto e Juventus a causa dello stop di Robin Gosens, ha avuto ieri sera di nuovo problemi fisici (vedi articolo). È stato costretto ieri a lasciare il campo durante Inter-Juventus per un nuovo fastidio muscolare. E le ultime sulle sue condizioni sono arrivate da parte di Roberto. Il commissario tecnico, in conferenza stampa in vista di Italia-Inghilterra, ha parlato così del giocatore nerazzurro: «Federico ...

ora è a fare gli esami, da capire in che condizione è, altrimenti chiameremo qualcun altro. Sugli attaccanti: non ho idea del motivo per il quale vengano fuori pochi attaccanti, siamo davvero ...

Mancini: “Esami per Dimarco e Chiesa, cosa filtra! Zaccagni, Retegui, Locatelli, Kean, Zaniolo…” SOS Fanta

Chiesa dovrebbe restare a Torino e a meno di diverse indicazioni non farà parte del gruppo azzurro, Dimarco invece ha svolto gli esami ma dovrebbe restare. Provedel sarà sostituito con Carnesecchi ...Ci ha pensato il CT della Nazionale, ad aggiornare sui loro infortuni: “Chiesa era a Torino a farsi un esame oggi, non credo verrà qui. Dimarco ora è a fare gli esami, da capire in che condizione è, ...