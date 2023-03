Dimarco dopo Skriniar e Bastoni: sosta arriva nel momento giusto – CdS (Di lunedì 20 marzo 2023) In Inter-Juventus hanno certamente pesato pure le assenze, perché Skriniar e Bastoni valgono mezza difesa. Come se non bastasse ieri anche Federico Dimarco è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema fisico. INFERMERIA – Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto della situazione riguardo l’infermeria dell’Inter. Federico Dimarco ieri nella ripresa di Inter-Juventus ha dovuto abbandonare la partita perché fermato da un risentimento muscolare ai retti addominali che dovrà essere valutato. Questo si somma ai già assenti Skriniar e Bastoni. Alla luce di una stanchezza ormai diffusa tra i nerazzurri, la sosta arriva nel momento giusto. Fonte: Corriere dello Sport – Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) In Inter-Juventus hanno certamente pesato pure le assenze, perchévalgono mezza difesa. Come se non bastasse ieri anche Federicoè stato costretto ad uscire anzitempo per un problema fisico. INFERMERIA – Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto della situazione riguardo l’infermeria dell’Inter. Federicoieri nella ripresa di Inter-Juventus ha dovuto abbandonare la partita perché fermato da un risentimento muscolare ai retti addominali che dovrà essere valutato. Questo si somma ai già assenti. Alla luce di una stanchezza ormai diffusa tra i nerazzurri, lanel. Fonte: Corriere dello Sport – Inter-News - Ultime notizie e ...

