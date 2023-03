Diga e rete idrica made in Italy per la Tanzania. L’ambasciatore Lombardi: Importanti ricadute economiche (Di lunedì 20 marzo 2023) La società italiana LR Srl ha sottosceritto oggi, lunedì 20 marzo, a Dodoma, alla presenza della Presidente della Repubblica della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, un MoU con il Ministero dell’Agricoltura per lo sviluppo di un progetto di irrigazione nella zona del Mara. Eì’ prevista la costruzione di una Diga e di una fitta rete idrica che andranno a soddisfare il fabbisogno di acqua di un territorio di oltre 8.500 ettari. Oltre a quello in parola sono stati sottoscritti ventidue contratti per realizzazione di altrettanti progetti di irrigazione di importanza strategica nazionale. Lo Studio Bergs & More ha assistito la società nella negoziazione e sottoscrizione dell’Mou e per l’impostazione delle successive fasi necessarie per la sottoscrizione del contatto commerciale e per la relativa componete finanziaria. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) La società italiana LR Srl ha sottosceritto oggi, lunedì 20 marzo, a Dodoma, alla presenza della Presidente della Repubblica della, Samia Suluhu Hassan, un MoU con il Ministero dell’Agricoltura per lo sviluppo di un progetto di irrigazione nella zona del Mara. Eì’ prevista la costruzione di unae di una fittache andranno a soddisfare il fabbisogno di acqua di un territorio di oltre 8.500 ettari. Oltre a quello in parola sono stati sottoscritti ventidue contratti per realizzazione di altrettanti progetti di irrigazione di importanza strategica nazionale. Lo Studio Bergs & More ha assistito la società nella negoziazione e sottoscrizione dell’Mou e per l’impostazione delle successive fasi necessarie per la sottoscrizione del contatto commerciale e per la relativa componete finanziaria. ...

