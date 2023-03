(Di lunedì 20 marzo 2023) Terrificantenella notte tra il 19 e il 20 marzo a. Le fiamme hanno completamente distrutto un, provocando la morte di un uomo di 55 anni. Ferite incondizioni la moglie e il lorominorenne. La tragedia è avvenuta alle ore 23:46, in via Putignano, in zona Torre Gaia, nel VI Municipio. Sul posto, contattati a seguito di una chiamata al 112, sono intervenute gli agenti della Polizia con la volante 8 e la volante 48. I poliziotti hanno effettuato il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del vigili del fuoco. Ma le fiamme avevano già distrutto l’, rendendolo inagibile.55enne Entrati nell’, abitato da una famigliola composta da padre, madre eminorenne, gli agenti ...

CorriereCitta : Devastante incendio in appartamento a Roma: morto il papà, gravi mamma e figlio

Sono queste le parole del presidente della Provincia Maurizio Fugatti , intervenuto oggi a Bondone nell'anniversario delche, dal 19 marzo dello scorso anno , ha devastato per 12 ...Pare che ha a provocare l'siano stati i fuochi d'artificio esplosi dal balcone di un palazzo. Per il momento, tuttavia si tratta soltanto di una ipotesi. Sta di fatto, però, che in via ...... alla testimonianza del suggestivo soggiorno a Casatenovo di Vanda Paola Lottero contessa di Ostheim, aloccorso alla segheria Bestetti, alla raccolta di fondi per il milione di ...

