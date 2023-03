Detenzione a fini di spaccio, pusher in bicicletta in manette (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Irpina (AV) – Personale della Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane 24enne di Altavilla Irpina, incensurato, in quanto trovato in possesso di gr. 130 di marijuana, gr. 80 di hascisc e gr. 5,60 di cocaina. In particolare, nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, gli operatori attivavano mirato servizio di osservazione nei pressi di un casolare diroccato nelle vicinanze dell’abitazione del 24enne che consentiva d’ intercettare il giovane mentre giungeva a bordo di una bicicletta. Prontamente fermato e sottoposto a controllo, il giovane risultava essere in possesso della somma di euro 520,00 in contanti, mentre all’interno del casolare si rinvenivano alcune dosi di hascisc e marijuana nonché un bilancino di precisione. La perquisizione veniva estesa anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Irpina (AV) – Personale della Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane 24enne di Altavilla Irpina, incensurato, in quanto trovato in possesso di gr. 130 di marijuana, gr. 80 di hascisc e gr. 5,60 di cocaina. In particolare, nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, gli operatori attivavano mirato servizio di osservazione nei pressi di un casolare diroccato nelle vicinanze dell’abitazione del 24enne che consentiva d’ intercettare il giovane mentre giungeva a bordo di una. Prontamente fermato e sottoposto a controllo, il giovane risultava essere in possesso della somma di euro 520,00 in contanti, mentre all’interno del casolare si rinvenivano alcune dosi di hascisc e marijuana nonché un bilancino di precisione. La perquisizione veniva estesa anche ...

