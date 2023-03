Destiny2: L’eclissi – il nuovo capitolo porta novità interessanti per il gameplay, qualche dubbio sulla storia (Di lunedì 20 marzo 2023) Con “La Regina dei Sussurri” Bungie aveva lasciato tutti a bocca aperta. Uno di quei DLC che ti restano dentro, con una storia profonda e a tratti dolorosa, caratterizzata da un gameplay intelligente e diversificato. Naturalmente tutti i fan hanno riposto le stesse speranze in L’eclissi, ma non sono stati pienamente accontentati, nonostante le premesse gettino basi interessanti per i futuri contenuti legati a Destiny 2. Una storia che lascia confusiCi eravamo lasciati a Febbraio con il finale della diciannovesima stagione di Destiny 2, durante il quale il Testimone – il nemico più temibile mai visto in Destiny – conduce la Flotta Nera verso la Terra, con l’intento di catturare il Viaggiatore, mentre i Guardiani e i loro alleati si preparano allo scontro. In questa nuova espansione ci ritroveremo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Con “La Regina dei Sussurri” Bungie aveva lasciato tutti a bocca aperta. Uno di quei DLC che ti restano dentro, con unaprofonda e a tratti dolorosa, caratterizzata da unintelligente e diversificato. Naturalmente tutti i fan hanno riposto le stesse speranze in, ma non sono stati pienamente accontentati, nonostante le premesse gettino basiper i futuri contenuti legati a Destiny 2. Unache lascia confusiCi eravamo lasciati a Febbraio con il finale della diciannovesima stagione di Destiny 2, durante il quale il Testimone – il nemico più temibile mai visto in Destiny – conduce la Flotta Nera verso la Terra, con l’intento di catturare il Viaggiatore, mentre i Guardiani e i loro alleati si preparano allo scontro. In questa nuova espansione ci ritroveremo ...

