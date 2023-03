Derby Lazio-Roma, Lotito e la lite con “l’ospite” Mourinho (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – José Mourinho “ospite” della Lazio. L’allenatore della Roma è stato protagonista di uno scambio con il presidente biancoceleste Claudio Lotito dopo la stracittadina vinta dalla Lazio ieri. Ed è lo stesso Lotito a svelare i dettagli del faccia a faccia. “Io sono all’insegna del rispetto. Non ho proferito parole, ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della Roma. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore della Roma completamente nudo nel corridoio. Io mi sono fermato e Mourinho mi ha urlato ‘tu che guardi?’, ho pensato non avesse capito che fossi il presidente della Lazio e io gliel’ho specificato, lui ha rincarato la dose”, dice Lotito a “Un giorno da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – José“ospite” della. L’allenatore dellaè stato protagonista di uno scambio con il presidente biancoceleste Claudiodopo la stracittadina vinta dallaieri. Ed è lo stessoa svelare i dettagli del faccia a faccia. “Io sono all’insegna del rispetto. Non ho proferito parole, ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore dellacompletamente nudo nel corridoio. Io mi sono fermato emi ha urlato ‘tu che guardi?’, ho pensato non avesse capito che fossi il presidente dellae io gliel’ho specificato, lui ha rincarato la dose”, dicea “Un giorno da ...

