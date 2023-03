Derby Lazio - Roma, bufera su Romagnoli dopo sfottò a Mourinho e Mancini (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo stesso Romagnoli ha poi quasi innescato una rissa negli spogliatoi, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport. dopo la gara, il difensore della Lazio è andato a festeggiare la vittoria ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo stessognoli ha poi quasi innescato una rissa negli spogliatoi, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport.la gara, il difensore dellaè andato a festeggiare la vittoria ...

