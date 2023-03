Derby d' Italia alla Juve | Kostic piega l' Inter a San Siro

(Di lunedì 20 marzo 2023) Caro vecchio catenaccio. Dal pullman di Barcellona di mouriniana memoria a quello di Allegri di questa sera a San. Con una prova d'altri tempi, lantus fa suo ild'battendo l'a Sanper 1-0 nel posticipo della 27/a giornata di Serie A. Gara decisa da una rasoiata mancina dia metà del primo tempo, rete contestata dai nerazzurri per un presunto tocco di mano di Rabiot non ravvisato dal Var. La partita ha visto la squadra di Allegri erigere un autentico muro davanti all'area di rigore che l'non è riuscita a scalfire in alcun modo, anche quando Inzaghi ha messo in campo nel finale tutti gli attaccanti a sua disposizione. Anzi a recriminare maggiormente è proprio la, che in contropiede con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Full-time |??| Il Derby d'Italia è nostro. #InterJuve - SerieA : FT | ?? Il derby d'Italia è della @juventusfc! #InterJuve - juventusfc : 46'| Riprende il Derby d'Italia. Continuiamo così! ?? #InterJuve [0-1] - itsgsignorile : RT @juventusfc: Full-time |??| Il Derby d'Italia è nostro. #InterJuve - Marinella57pc : RT @GianniJ08: #Chiné ha fatto male i conti perché questa squadra arriverà nelle prime 4 anche con il -15 attuale in classifica. La #Juve v… -

La Lazio controlla, tiene palla, accelera e prova anche a raddoppiare, senza però riuscire a impegnare Rui Patricio Ild'sorride alla Juve; brutto stop per l'Inter, alla seconda ...MILANO - Con una coda poco edificante di rissa e rossi - D'Ambrosio e Paredes - si chiude und'vinto dalla Juventus con una grande prestazione alla Allegri, di difesa e di applicazione tattica. Giganteggiano i giovani del progetto seconda squadra, come rivendicato orgogliosamente ...Commenta per primo Non c'è pace per Federico Chiesa . L'attaccante bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo neld'contro l'Inter per un problema fisico. Dopo essere entrato al minuto 66 al posto di Soulé , l'ex Fiorentina ha iniziato a zoppicare dopo qualche azione palla al piede e qualche scatto, ...

Diretta Inter-Juve 0-1: Kostic decide il derby d'Italia Corriere dello Sport

MILANO (ITALPRESS) – Il derby d’Italia va alla Juventus, che si impone per 1-0 a San Siro sull’Inter, trovando tre punti molto pesanti. E’ Kostic a decidere il match nel primo tempo, al termine di una ...Il derby del Taliercio va all'Umana Venezia, che dopo un primo quarto combattuto scappa via nel secondo, facendo valere la propria fisicità e la propria forza. Chiuderanno la ...