Derby di fuoco, la Roma attacca la Lazio: “Hanno festeggiato davanti al nostro spogliatoio” (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua il battibecco tra Lazio e Roma dopo il Derby di campionato vinto dai biancocelesti per 1-0. A Mourinho e Lotito si aggiungono anche Foti, vice dello Special One, e altri giocatori giallorossi, indispettiti dall’atteggiamento dei calciatori della Lazio nel post partita, i cui festeggiamenti si sarebbero protratti anche davanti la porta degli spogliatoi della Roma. Per il club giallorosso, i biancocelesti dovrebbero seguire un altro percorso per lasciare l’impianto, che non prevede il passaggio davanti gli spogliatoi giallorossi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua il battibecco tradopo ildi campionato vinto dai biancocelesti per 1-0. A Mourinho e Lotito si aggiungono anche Foti, vice dello Special One, e altri giocatori giallorossi, indispettiti dall’atteggiamento dei calciatori dellanel post partita, i cui festeggiamenti si sarebbero protratti anchela porta degli spogliatoi della. Per il club giallorosso, i biancocelesti dovrebbero seguire un altro percorso per lasciare l’impianto, che non prevede il passaggiogli spogliatoi giallorossi. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Derby di fuoco, la #Roma attacca la #Lazio: “Hanno festeggiato davanti al nostro spogliatoio” - marafioti206 : @keybianconera @anna_veraldi Festa promozione se si salva il Cosenza derby di fuoco ?? in B il prossimo anno a meno… - napolista : Derby di #Roma: mille agenti per prevenire scontri C’è molta attenzione anche in virtù di quanto accaduto a #Napoli… - LazionewsEu : #Derby , un olimpico di fuoco. Il dato sui biglietti - andtundo : Il #sorteggio europeo accende l’allarme ultras: ecco i 40 giorni di fuoco che attendono il ministro #Piantedosi… -