Derby al veleno | scontro tra Lotito e Mourinho

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le tensioni del finale di partita tra Roma e Lazio si sono trascinate anche negli spogliatoi con un battibecco animato tra Josèe Claudio. Lo Special One era entrato negli spogliatoi, autorizzato nonostante la squalifica, per parlare con la squadra e uscendo ha incrociato il presidente biancoceleste che stava provando a fare da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Le tensioni del finale di partita tra Roma e Lazio si sono trascinate anche negli spogliatoi con un battibecco animato tra Josè Mourinho e Claudio Lotito. Lo Special One era entrato negli spogliatoi, autorizzato nonostante la squalifica, per parlare con la squadra e uscendo ha incrociato il presidente biancoceleste che stava provando a fare da paciere. "Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col coltello tra i denti". Queste le parole che il presidente Claudio Lotito, riporta Il Messaggero, avrebbe rivolto ai ragazzi di Sarri ieri in vista del derby. Lotito ha caricato la Lazio in vista del derby. Il presidente dei biancocelesti era presente alla rifinitura e ha parlato alla squadra.

Luis Alberto, trequartista spagnolo della Lazio, ha parlato nell'immediato post-partita del derby vinto contro la Roma. La Lazio vince il derby contro la Roma, nel post-partita momenti di tensione tra il presidente Lotito e l'allenatore Mourinho.