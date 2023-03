Deportazione di bambini, la responsabile di Mosca: «Solo 380 orfani, nessuno separato dai genitori». E Medvedev minaccia: «Abbattiamo la Corte con un missile» (Di lunedì 20 marzo 2023) Insieme a Vladimir Putin, è la massima accusata per il crimine di guerra che la Corte penale internazionale contesta alla Russia: la Deportazione di migliaia di bambini ucraini verso la nuova “madrepatria” per criminali programmi di “rieducazione”. Maria Lvova-Belova è la Commissaria di Mosca per per l’infanzia. E oggi, per la prima volta dall’emanazione del mandato d’arresto della Corte penale internazionale che l’ha colpita insieme a Putin, parla. Lo fa a Soloviev Live, e per difendere la politica attuata dalla Russia. «Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in istituti di assistenza. nessuno è stato separato dai genitori», ha detto ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Insieme a Vladimir Putin, è la massima accusata per il crimine di guerra che lapenale internazionale contesta alla Russia: ladi migliaia diucraini verso la nuova “madrepatria” per criminali programmi di “rieducazione”. Maria Lvova-Belova è la Commissaria diper per l’infanzia. E oggi, per la prima volta dall’emanazione del mandato d’arresto dellapenale internazionale che l’ha colpita insieme a Putin, parla. Lo fa aviev Live, e per difendere la politica attuata dalla Russia. «Ad oggi, 380provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in istituti di assistenza.è statodai», ha detto ...

