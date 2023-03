Denzel Washington nel cast de Il Gladiatore 2 (Di lunedì 20 marzo 2023) Denzel Washington è in trattative per entrare nel cast de Il Gladiatore 2. Il magazine americano Deadline ha rivelato che le trattative per sono già in fase avanzata. L’annuncio, quindi, sarebbe imminente. Il protagonista del film, come già ufficializzato in precedenza, sarà interpretato da Paul Mescal, Il Gladiatore 2 sarà diretto da Ridley Scott, che già ha ottenuto numerosi successi con il primo film (uscito nel 2000). La pellicoloa ha infatti vinto diversi premi Oscar (ben 5, di cui uno come miglior film). Le nomination per le statuette degli Academy Awards sono state 12. Anche gli incassi, più di 460 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo, non sono stati niente male. Il Gladiatore è anche il film che ha lanciato Russell Crowe nell’Olimpo di Hollywood, facendogli ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)è in trattative per entrare nelde Il2. Il magazine americano Deadline ha rivelato che le trattative per sono già in fase avanzata. L’annuncio, quindi, sarebbe imminente. Il protagonista del film, come già ufficializzato in precedenza, sarà interpretato da Paul Mescal, Il2 sarà diretto da Ridley Scott, che già ha ottenuto numerosi successi con il primo film (uscito nel 2000). La pellicoloa ha infatti vinto diversi premi Oscar (ben 5, di cui uno come miglior film). Le nomination per le statuette degli Academy Awards sono state 12. Anche gli incassi, più di 460 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo, non sono stati niente male. Ilè anche il film che ha lanciato Russell Crowe nell’Olimpo di Hollywood, facendogli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteo_milan91 : Quanto è figo Mike Denzel Washington Maignan - Luis5Henrique : @LiaDeSousa1 Denzel Washington e Al Pacino. Nessa ordem. - TweetNotizie : Gladiatore 2, Denzel Washington in trattative per entrare nel cast del film - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Il Gladiatore 2, Denzel Washington in trattative per entrare nel cast del film - SkyTG24 : Il Gladiatore 2, Denzel Washington in trattative per entrare nel cast del film -