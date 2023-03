Demi Moore | il video per il compleanno di Bruce Willis | «Sono momenti preziosi»

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’attrice ha condiviso una clip che mostra i festeggiamenti per l’ex marito: la famiglia (allargata) al gran completo per celebrare i 68 anni della star, a cui è stata recentemente diagnosticata la demenza fronto-temporale. «Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri»

Sono le parole pubblicate su Instagram da, che ha diffuso il video dei festeggiamenti per il 68esimo compleanno di Bruce Willis , suo ex marito. Nel video sono presenti anche le figlie di ...L'attore è apparso in un breve video diper la prima volta dopo la diagnosi di demenza fronto - temporale Bruce Willis ha festeggiato 68 anni con la sua famiglia allargata e l'ex moglieha condiviso con i follower il ...Proprio il 19 marzo, in occasione della festa del papà, Bruce Willis ha festeggiato il suo 68esimo compleanno insieme alla sua famiglia allargata, dove era presente anche l'ex moglieche ...

Bruce Willis festeggia il compleanno: il video pubblicato da Demi Moore Corriere TV

(LaPresse) Festa di compleanno a sorpresa per Bruce Willis celebrato dalla sua famiglia allargata. Presente anche l’ex moglie Demi Moore che da qualche tempo si è trasferita a casa dell’attore, ...Per la prima volta dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale ecco Bruce Willis insieme alla famiglia per festeggiare i suoi 68 anni.