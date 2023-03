“Delusione atroce”. Nikita Pelizon, le telecamere del GF Vip 7 e i fan la smascherano (Di lunedì 20 marzo 2023) GF Vip 7, piovono critiche velenose su Nikita Pelizon quando mancano poche ore alla puntata di lunedì 20 marzo, al centro della discussione ancora una volta Luca Onestini. Per Nikita sono stati giorni complessi, alla fine della scorsa settimana era stata attaccata dalle coinquiline. Tutto era partito dopo la nomination di lunedì (che i vipponi non sanno non porterà ad alcuna eliminazione piuttosto al nome del secondo finalista dopo Oriana Marzoli) quando Nikita aveva fatto il nome di Giaele. Nome che forse era nell’aria ma che era arrivato in una maniera tale da far storcere il naso a Giaele. Giaele che aveva dato a Nikita della bugiarda. In sua difesa si erano mossi immediatamente i sui fan: “Scusate ma ogni cosa che fa questa ragazza deve essere criticata a prescindere, adesso spiegatemi perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) GF Vip 7, piovono critiche velenose suquando mancano poche ore alla puntata di lunedì 20 marzo, al centro della discussione ancora una volta Luca Onestini. Persono stati giorni complessi, alla fine della scorsa settimana era stata attaccata dalle coinquiline. Tutto era partito dopo la nomination di lunedì (che i vipponi non sanno non porterà ad alcuna eliminazione piuttosto al nome del secondo finalista dopo Oriana Marzoli) quandoaveva fatto il nome di Giaele. Nome che forse era nell’aria ma che era arrivato in una maniera tale da far storcere il naso a Giaele. Giaele che aveva dato adella bugiarda. In sua difesa si erano mossi immediatamente i sui fan: “Scusate ma ogni cosa che fa questa ragazza deve essere criticata a prescindere, adesso spiegatemi perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoMaro : @Chiariello_CS si d'accordo no pressione ma sarò brutalmente sincero: non eliminare questo Milan sarebbe una delusi… - Amogabbia : Pioli da giugno non vuole più lavorare. Ha messo un punto con lo scudetto, tatuato sulla sua pelle. Sogno di una… - gheoniu6 : @Luca__Pagani Da Tajanii aspetto anche di peggio Crosetto? Che delusione atroce. -