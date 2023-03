Delta | recensione | Borghi e Lo Cascio s’incontrano e scontrano in un film che guarda a Conrad

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi, l’opera seconda del giovane regista Michele Vannucci con protagonisti Alessandroe Luigi Lo: uncrepuscolare, arrabbiato e bagnato che naviga tra neo-western e thriller Presentato lo scorso agosto in anteprima al 75° Festival di Locarno arriva in sala, unabbastanza anomalo nelle atmosfere e nei luoghi rispetto alla media deidi genere italiani, e che sembrare a Josephe a Schopenhauer. Alessandroe Luigi Lodanno vita a due personaggi antitetici destinati ad incontrarsi e a scontrarsi lungo ildel Po, in uno spaccato di Emilia Romagna quasi primitivo e ferino. La guerra dei ...