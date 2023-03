Delphia 10 | il natante full electric disponibile in tre configurazioni

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 20 marzo 2023)10 è il nuovo modello diYachts, società acquisita da Benetau nel 2018, ed è progettato da Vripack Yacht Design. Con una lunghezza di 9,78 metri, si tratta di uncompletamente elettrico che si inserisce a pieno titolo nella categoria dei piccoli explorer a zero emissioni, pensati per crociere di piccola e media durata, principalmente lungo canali e acque interne. Gli ambienti di10 A bordo possono essere ospitate quattro persone in altrettanti posti letto, con la barca che viene incontro a qualsiasi genere di esigenza grazie alle tredisponibili (Lounge, Sedan e Lounge Top). La motorizzazione prevede l’impiego, in primis, di un impianto a propulsione elettrica tra i 40 e i 110 cavalli ma, opzionalmente, è indicata anche la possibilità di installare un ...