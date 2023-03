Dellera | “Pioli preoccupato ecco cosa si vocifera Il 23 Aprile potrebbe accadere una cosa incredibile”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il giornalista Daniele Dallera riporta un retroscena su Milan e Inter in vista della Champions League dove incontreranno Napoli e Benfica. Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, il giornalista Daniele Dallera ha espresso la sua opinione sull’avventura delle squadre milanesi in Champions League. Secondo Dallera, siache Inzaghi sono preoccupati perché il Milan dovrà affrontare una delle squadre più forti d’Europa, insieme al Bayern Monaco. L’Inter, invece, ha un avversario un po’ più alla portata rispetto al Napoli. “Faccio fatica a pensare ad una mutazione improvvisa delle milanesi in Champions. Credo siano preoccupatie Inzaghi. Il Milan incontrerà in Champions il Napoli, la squadra più forte in Europa insieme al Bayern Monaco e un avversario così nobile e forte credo debba impensierire e preoccupare il Milan. L’Inter ha un avversario che è un ...