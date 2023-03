De Rossi vive il derby in un locale da Londra (FOTO) (Di lunedì 20 marzo 2023) Teso, mentre si mangia le unghie, deluso per il risultato e con l’ansia del tifoso. Daniele De Rossi ha vissuto il derby vinto dalla Lazio contro la ‘sua’ Roma all’interno di un locale londinese, come testimonia la storia instagram della moglie Sarah Felberbaum. A margine anche la didascalia: “Amore ti porto a Londra per il compleanno…”. Il 20 marzo l’attrice ha compiuto gli anni e la coppia si è concessa un soggiorno a Londra con un’ora e mezza di pausa per il derby della Capitale. Che ha reso più amaro il viaggio londinese per la storica bandiera giallorossa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Teso, mentre si mangia le unghie, deluso per il risultato e con l’ansia del tifoso. Daniele Deha vissuto ilvinto dalla Lazio contro la ‘sua’ Roma all’interno di unlondinese, come testimonia la storia instagram della moglie Sarah Felberbaum. A margine anche la didascalia: “Amore ti porto aper il compleanno…”. Il 20 marzo l’attrice ha compiuto gli anni e la coppia si è concessa un soggiorno acon un’ora e mezza di pausa per ildella Capitale. Che ha reso più amaro il viaggio londinese per la storica bandiera giallorossa. SportFace.

