De Masi: “In Italia c’è un approccio demenziale verso il lavoro. I tedeschi sono più produttivi di noi del 20% pur lavorando il 20% in meno” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Il fenomeno delle grandi dimissioni durante la pandemia? È destinato a continuare e a crescere sempre più. È sempre maggiore la percentuale di persone che, pur prendendo atto del fatto che il lavoro sia importante, sanno che non è tutto, anche dal punto di vista quantitativo: il lavoro, cioè, è fondamentale ma non tanto da dover assorbire tutto il resto della vita. Questo va ricordato soprattutto in Italia, perché i paesi latini e cattolici, come Italia, Spagna e Portogallo, hanno un approccio veramente demenziale verso il lavoro”. sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione Società anno zero (Radio Cusano Campus) dal sociologo Domenico De Masi, che spiega e analizza le profonde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Il fenodelle grandi dimissioni durante la pandemia? È destinato a continuare e a crescere sempre più. È sempre maggiore la percentuale di persone che, pur prendendo atto del fatto che ilsia importante, sanno che non è tutto, anche dal punto di vista quantitativo: il, cioè, è fondamentale ma non tanto da dover assorbire tutto il resto della vita. Questo va ricordato soprattutto in, perché i paesi latini e cattolici, come, Spagna e Portogallo, hanno unveramenteil”.le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione Società anno zero (Radio Cusano Campus) dal sociologo Domenico De, che spiega e analizza le profonde ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : De Masi: “In Italia c’è un approccio demenziale verso il lavoro. I tedeschi sono più produttivi di noi del 20% pur… - masi_fabio : RT @Darktiv: Lo scontro del prof. @tomasomontanari con l'onorevole Chiara #Colosimo di Fratelli d'Italia: 'Quegli striscioni al congresso #… - vito_de_masi : @RagnarrLothbro7 @Giorgiolaporta Meglio l’Italia. In questo diamo lezioni di civiltà - masi_fabio : RT @cecilia_strada: Ma siete consapevoli dei rischi delle traversate in mare? E perché non avete preso un aereo? Ah perché non avevate un… - gianluca_masi : @SimonaMalpezzi L’Italia non meritava voi al governo. Infatti vi siete beccati un bel calcio nel sedere! -