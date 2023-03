De Luca: “Basta truffe mediatiche, due sole proposte per il sud” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato firmato questa mattina nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia il protocollo che istituisce il “Tavolo per le valutazioni delle ricadute sociali, economiche e occupazionali del PNRR“, e di cui fanno parte Regione Campania, Unione Province d’Italia Campania, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Campania, Confindustria Campania Regionale, CGIL Campania, CISL Campania, UIL Campania. Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: “Dopo l’intervento assolutamente provocatorio del Ministro Fitto, rinnovo la domanda secca al Governo: quando riunite il Cipess per accreditare i Fondi Sviluppo e Coesione. Dopo 9 mesi sono ancora bloccate opere e cantieri essenziali per il Sud. Tutto il resto è fumo. Si dice che si vogliono coordinare gli interventi del PNRR con quelli dei fondi europei. Bene. E chi lob fa questo coordinamento se ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato firmato questa mattina nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia il protocollo che istituisce il “Tavolo per le valutazioni delle ricadute sociali, economiche e occupazionali del PNRR“, e di cui fanno parte Regione Campania, Unione Province d’Italia Campania, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Campania, Confindustria Campania Regionale, CGIL Campania, CISL Campania, UIL Campania. Dichiarazione del Presidente Vincenzo De: “Dopo l’intervento assolutamente provocatorio del Ministro Fitto, rinnovo la domanda secca al Governo: quando riunite il Cipess per accreditare i Fondi Sviluppo e Coesione. Dopo 9 mesi sono ancora bloccate opere e cantieri essenziali per il Sud. Tutto il resto è fumo. Si dice che si vogliono coordinare gli interventi del PNRR con quelli dei fondi europei. Bene. E chi lob fa questo coordinamento se ...

