(Di lunedì 20 marzo 2023) Stefano Deha parlato a Sky Sport di tutto quanto accaduto nella serata di ieri a San Siro con il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Questo il suo pensiero. Specialmente in riferimento a tutte le polemiche scaturite dalla decisione presa da arbitro e Var suldiin occasione del gol dei bianconeri (vedi articolo). DECISIONE VAR ? Stefano Deha parlato così a Sky Sport, nel programma “Il Calcio è servito”, di quanto accaduto nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus: «Massimiliano Allegri viene spesso discusso ma sa leggere le partite. Al di là delle tante discussioni sul presuntodi, la Juventus ha vinto una partita in maniera meritata sull’inter. L’Inter ha perso nove volte in Serie A con squadre lontane dalle prime della classe. L’Inter fa bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : De Grandis: «Fallo di mano? Se Chiffi non interviene, il Var fatica» - -

... prima sul calcio piazzato a seguito dele poi sul corner quando la palla s'infila insidiosa ... Petriccione, Solimeno (Pierfederici 33'st), Panaro, Modesti, Ruggieri,(Ciocca 40'st), ...per De. E' la svolta: la squadra ritrova entusiasmo: mura, difende e contrattacca e dal " 8 ... ma nell'azione non viene sanzionato un evidentissimoda seconda linea dell'opposto aronese, ...per De. E' la svolta: la squadra ritrova entusiasmo: mura, difende e contrattacca e dal " 8 ... ma nell'azione non viene sanzionato un evidentissimoda seconda linea dell'opposto aronese, ...

De Grandis: «Fallo di mano Se Chiffi non interviene, il Var fatica» Inter-News.it

Asd Vastogirardi 0 – 1 A. J. Fano19 marzo 2023, 28^ giornata Campionato Serie D-Girone F, stadio “Di Tella” Vastogirardi Marcatori: Broso (60’) Le formazioni ASD VASTOGIRARDIPetriccione, Solimeno (Pie ...L’azzurra torna al successo nella Coppa del Mondo di fioretto dopo 3 anni: “Prima della gara avevo un po’ di paura e ho scelto di portare anche il cognome di mia madre” ...