Dax Harwood | “Entro un paio di settimane conoscerete il futuro degli FTR”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso dell’ultimo PPV della AEW gli FTR hanno fatto il loro ritorno in federazione, andando a sfidare i The Gunns, attuali campioni di coppia della federazione. Il ritorno avvenuto a Revolution non ha però spento le voci sulex campioni di coppia AEW, in quanto non c’è stato alcun rinnovo del contratto che dovrebbe scadere il prossimo aprile e il duo, nel corsoultimi mesi, ha alimentato i rumor anche su un possibile ritorno in WWE adesso che c’è Triple H al controllo creativo. Ancora un po’ di pazienza IlFTR sembrerebbe definito stando a quanto scritto da Daxsui social, il quale però non si è sbottonato in quanto non c’è nulla di ufficiale al momento. Questo il tweet di: “Ho appena chiuso il telefono ...