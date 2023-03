Darmian: «Mano Rabiot? Le immagini si commentano da sole, evidente!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Darmian ha parlato a Inter TV al termine del derby d’Italia di stasera contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni a margine dell’ennesima partita contestata coi bianconeri, dove ha collezionato le cento presenze in nerazzurro. CENTENARIO CON DISPIACERE – Matteo Darmian giudica quanto successo in Inter-Juventus: «Il gol subito? Penso che sia evidente, che non debba commentare niente. Si commentano da sole le immagini, purtroppo è un episodio che ha condizionato la partita. Però sicuramente anche noi abbiamo le nostre responsabilità, perché potevamo sicuramente fare meglio. Torniamo a casa con una sconfitta, adesso dobbiamo lavorare durante la sosta per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Sensazioni in diretta? Sì e no. Quando ha fatto Filip Kostic ho alzato il braccio perché mi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)ha parlato a Inter TV al termine del derby d’Italia di stasera contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni a margine dell’ennesima partita contestata coi bianconeri, dove ha collezionato le cento presenze in nerazzurro. CENTENARIO CON DISPIACERE – Matteogiudica quanto successo in Inter-Juventus: «Il gol subito? Penso che sia evidente, che non debba commentare niente. Sidale, purtroppo è un episodio che ha condizionato la partita. Però sicuramente anche noi abbiamo le nostre responsabilità, perché potevamo sicuramente fare meglio. Torniamo a casa con una sconfitta, adesso dobbiamo lavorare durante la sosta per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Sensazioni in diretta? Sì e no. Quando ha fatto Filip Kostic ho alzato il braccio perché mi ...

