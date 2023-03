Darmian | «Gol? Immagini chiare! Ora dobbiamo leccarci le ferite»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 marzo 2023)è stato intercettato da Dazn dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro ha parlato dello scandalosodato a Kostic nonché della Nazionale RESPONSABILITÀ ?spiega l’episodio: «Sconfitta che fa male, ci tenevamo molto a fare bene. La Juventus ha fatto una buona partita, noi potevamo fare meglio. Ci prendiamo la responsabilità, perché nove sconfitte sono tante per una squadra come la nostra. Ora ci sarà la sosta eriprendere a lavorare bene.? Episodio che alla fine della partita pesa perché da quell’episodio è nato il. Non so cosa dire, è abbastanza evidente. Non devo dire nient’altro, ma orale. Credo che lesiano abbastanza chiare. Nazionale? Mi ...