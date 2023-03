Danneggiato il pacco batteria, il veicolo si rottama. Le assicurazioni sulle elettriche potrebbero costare di più tra qualche anno (Di lunedì 20 marzo 2023) Ad oggi, un pacco batterie Danneggiato in un incidente non può essere riparato, perché i produttori non consentono alle terze parti di ottenere i dati diagnostici. O lo si sostituisce (e si parla di decine di migliaia di euro) o si rottama l’auto. E, a fronte di questo rischio, le compagnie assicurative alzano i prezzi.... Leggi su dday (Di lunedì 20 marzo 2023) Ad oggi, unbatteriein un incidente non può essere riparato, perché i produttori non consentono alle terze parti di ottenere i dati diagnostici. O lo si sostituisce (e si parla di decine di migliaia di euro) o sil’auto. E, a fronte di questo rischio, le compagnie assicurative alzano i prezzi....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Al momento nessuno può riparare un pacco batteria danneggiato, o il suo costo di sostituzione sarebbe eccessivo. Le… - UmberHouse : @FilippoCarcaci @fratotolo2 Ok. Se il neonato risulta danneggiato che succede? I compratori non lo ritirano (esatta… - artvhazza : ho trovato una persona super gentile su vinted mi è arrivato il pacco danneggiato per colpa del corriere, e il fu… - panmitz : Ho fatto un ordine e l'ho pagato. @AmazonIT non può spedirlo perché il pacco è danneggiato. Il servizio clienti dic… - raffhatuey : @UPS_IT Buon giorno. C'è alcuna informazione sullo sviluppo delle indagine del pacco danneggiato. Tracking: UPS 1Z01276ADK53318223 Grazie -