Danilo e la Juventus: ecco il rifiuto che ha fatto innamorare i bianconeri (Di lunedì 20 marzo 2023) Danilo è sempre più un leader di questa Juventus; il brasiliano, per amore dei bianconeri, ha rifiutato un top club europeo. La Juventus, in questa stagione, ha trovato in Danilo un vero e proprio leader; il brasiliano, nel momento più complicato della propria squadra, si è preso in mano i bianconeri dimostrando personalità e quella cattiveria (agonistica) fondamentale per giocare nel club più titolato d'Italia. Danilo (LaPresse)Il classe 1991 è stato fondamentale anche nel cambio modulo operato da Allegri; con il passaggio al 3-5-2, Danilo è risultato fondamentale dal momento che è diventato un centrale a tutti gli effetti. Nel ruoli di braccetto destro rappresenta una soluzione importante sia dal punto di vista difensivo sia sotto l'aspetto ...

