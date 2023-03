Daniele viola il regolamento del GF Vip e viene punito? Lui sbotta: “Qualcuno pagherà” (FOTO) (Di lunedì 20 marzo 2023) In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Daniele Dal Moro e della sua squalifica inaspettata dalla casa del GF Vip. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento sui social è un’altra faccenda. Pare, infatti, che il regolamento del programma prevedesse che l’ex concorrente, malgrado uscito da programma, assumesse un atteggiamento differente L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 20 marzo 2023) In questi giorni non si sta facendo altro che parlare diDal Moro e della sua squalifica inaspettata dalla casa del GF Vip. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento sui social è un’altra faccenda. Pare, infatti, che ildel programma prevedesse che l’ex concorrente, malgrado uscito da programma, assumesse un atteggiamento differente L'articolo proda KontroKultura.

