Daniele Dal Moro vs Onestini: interviene il fratello, scoppia la lite (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniele dal Moro dopo la squalifica dal Grande fratello Vip si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa… Daniele dal Moro tornato sui social, dopo la squalifica dal Gf Vip 7, non solo ha attaccato il programma e Alfonso Signorini ma con un tweet ironico anche Luca Onestini. Tweet che non è piaciuto al fratello Gianmarco, che è immediatamente intervenuto commentando a sua volta su Twitter. Daniele quattro pomeriggi fa è stato infatti squalificato dal gioco ed è stato costretto ad allontanarsi dalla casa di Cinecittà senza poter neppure salutare i suoi compagni d’avventura di questa settima edizione del reality show di Canale 5. In pratica, l’ex vippone ha voluto prendere in giro Onestini e ha pubblicato una foto con gli occhiali da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 marzo 2023)daldopo la squalifica dal GrandeVip si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa…daltornato sui social, dopo la squalifica dal Gf Vip 7, non solo ha attaccato il programma e Alfonso Signorini ma con un tweet ironico anche Luca. Tweet che non è piaciuto alGianmarco, che è immediatamente intervenuto commentando a sua volta su Twitter.quattro pomeriggi fa è stato infatti squalificato dal gioco ed è stato costretto ad allontanarsi dalla casa di Cinecittà senza poter neppure salutare i suoi compagni d’avventura di questa settima edizione del reality show di Canale 5. In pratica, l’ex vippone ha voluto prendere in giroe ha pubblicato una foto con gli occhiali da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - Ales66423669 : @luigi_daniele Veramente non capisci la differenza tra invadere l'#Iraq per il petrolio e invadere dopo 8 anni di a… - ilmessaggeroit : Gf Vip, Daniele Dal Moro dopo la squalifica si rifiuta di partecipare alla puntata: «P... -