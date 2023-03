Daniele Dal Moro sfotte Onestini: il fratello di Luca interviene, volano stracci sui social (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la sua squalifica dalla Casa del GF Vip, Daniele Dal Moro ha fatto subito ritorno sui social lanciando frasi sibilline che sembrano celare velatissime minacce contro il GF Vip. Oltre a prendersela con il reality (secondo le indiscrezioni avrebbe accusato autori e Signorini, video in apertura), Daniele si è preso gioco anche di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la sua squalifica dalla Casa del GF Vip,Dalha fatto subito ritorno suilanciando frasi sibilline che sembrano celare velatissime minacce contro il GF Vip. Oltre a prendersela con il reality (secondo le indiscrezioni avrebbe accusato autori e Signorini, video in apertura),si è preso gioco anche di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - RaffaelaRottola : RT @laudieropaola17: “Stasera ampio spazio alla squalifica di Daniele Dal Moro” CERTO OVVIO, PERCHÉ NON SAPETE PIÙ DI COSA PARLARE. - ne… - cherryxidle : 'fuoco a cinecittà' stasera post puntata su canale 5 by daniele dal moro #oriele -