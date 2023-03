Daniele Dal Moro prende in giro Luca Onestini | il fratello Gianmarco interviene | è scontro social

(Di lunedì 20 marzo 2023)Dal. Appena uscito dalla casa del GrandeVip,Dalsembra averne per tutti. Dopo aver attaccato gli autori e la produzione, l’ex concorrente del reality se l’è presa anche con. Il tutto è nato da un tweet pubblicato da Dalche ha pubblicato una foto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - AdrianaViola10 : RT @_hijadelanoche: “Ampio spazio verrà data alla motivazione della squalifica di Daniele Dal Moro” Però tutto senza dar modo al diretto in… - DANIE86743 : RT @Emab_03: Cinema social gentilmente offerto da Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini #gfvip -

Stasera , lunedì 20 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip . Nell'attesa,Moro , dopo aver lanciato velenose frecciate sui social alla produzione del reality show , ha deciso di vuotare il sacco sul suo rapporto con l'influencer Oriana Marzoli .Moro ...Rischio squalifica per Edoardo Tavassi Dopo la squalifica avvenuta lo scorso venerdì diMoro, ora alcuni fan del programma chiedono che venga espulso anche Tavassi, in seguito a delle ...... Antonella Gaeta e Davide Serino; la fotografia con Michele D'Attanasio; la scenografia con... Sempre tre i riconoscimenti portati a casafilm "Princess" di Roberto De Paolis: il trucco con ...

"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro squalificato TGCOM

GF Vip, Daniele Dal Moro manda una frecciatina a Luca Onestini e il fratello di lui reagisce così! Come sapete, gli autori del ...Molti fan del GF Vip chiedono la squalifica per Edoardo Tavassi a causa di una frase detta nella notte contro Antonella.