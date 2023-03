Daniele Dal Moro contro Onestini sui social: “Pagliaccio, pensa di essere furbo” (Di lunedì 20 marzo 2023) Nonostante la squalifica dal Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro sta continuando a far parlare di sé. In queste ultime ore, l’ex concorrente del reality ha partecipato ad una chat vocale con i suoi fan della ship Oriele, sui social. Il bel Daniele qui avrebbe parlato soprattutto di Luca Onestini, schierandosi completamente contro il vippone. Che cosa avrà detto Dal Moro sul suo collega? Ve lo spieghiamo subito qui di seguito. Daniele Dal Moro, parole al vetriolo contro Luca Onestini Daniele ha detto ai fan che Luca Onestini sparava continuamente delle stupidaggini. Per un po’ lui ci ha passato del tempo insieme, poi però ha lasciato perdere. Questo solo perché ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023) Nonostante la squalifica dal Grande Fratello Vip 7,Dalsta continuando a far parlare di sé. In queste ultime ore, l’ex concorrente del reality ha partecipato ad una chat vocale con i suoi fan della ship Oriele, sui. Il belqui avrebbe parlato soprattutto di Luca, schierandosi completamenteil vippone. Che cosa avrà detto Dalsul suo collega? Ve lo spieghiamo subito qui di seguito.Dal, parole al vetrioloLucaha detto ai fan che Lucasparava continuamente delle stupidaggini. Per un po’ lui ci ha passato del tempo insieme, poi però ha lasciato perdere. Questo solo perché ...

