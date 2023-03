Dall'Ue 2 mld di euro per le munizioni a Kiev: ma le forniture rischiano di arrivare tardi (Di lunedì 20 marzo 2023) Le munizioni come i vaccini. I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno dato il via libera al testo che permetterà l'acquisto congiunto di munizioni per rifornire l'Ucraina e ricomporre le scorte dei Paesi membri. I... Leggi su today (Di lunedì 20 marzo 2023) Lecome i vaccini. I ministri degli Esteri dell'Unionepea hanno dato il via libera al testo che permetterà l'acquisto congiunto diper rifornire l'Ucraina e ricomporre le scorte dei Paesi membri. I...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caterinacorda1 : RT @PicoPhD: Gli USA hanno abbattuto di 2000 mld di dollari il loro debito pubblico dall'inizio del conflitto. Ovvio che il loro scopo è al… - Marcusmanch : @canne13 @ardigiorgio In italia la tassazione complessiva sulle PMI e micro imprese sfiora il 68% d'altra parte le… - valeangelsback : RT @PicoPhD: Gli USA hanno abbattuto di 2000 mld di dollari il loro debito pubblico dall'inizio del conflitto. Ovvio che il loro scopo è al… - PicoPhD : Gli USA hanno abbattuto di 2000 mld di dollari il loro debito pubblico dall'inizio del conflitto. Ovvio che il loro… - GazzChianti : FIRENZE - Al via la sperimentazione (per i prossimi 3 anni) del test di screening neonatale della Mld. La Regione T… -