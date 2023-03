Dalla Cina alla Russia all'Europa: le peggiori distopie demografiche diventano realtà (Di lunedì 20 marzo 2023) "La corrente era rapida, ma non troppo forte nemmeno per un nuotatore inesperto. Potete farvi un’idea della stranezza di quella gente, quando vi dirò che nessuno di loro si preoccupò minimamente di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 marzo 2023) "La corrente era rapida, ma non troppo forte nemmeno per un nuotatore inesperto. Potete farvi un’idea della stranezza di quella gente, quando vi dirò che nessuno di loro si preoccupò minimamente di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Componenti per elicotteri e apparecchiature radio dalla Cina a un’azienda russa sanzionata per il suo coinvolgiment… - Miky77Coni : RT @VEParsi1: La condanna della CPI contro Putin è una mossa dovuta, ma non per questo meno coraggiosa. Evidenzia che Putin è sempre più is… - bielorussi : RT @VEParsi1: La condanna della CPI contro Putin è una mossa dovuta, ma non per questo meno coraggiosa. Evidenzia che Putin è sempre più is… - Helle_quins : RT @VEParsi1: La condanna della CPI contro Putin è una mossa dovuta, ma non per questo meno coraggiosa. Evidenzia che Putin è sempre più is… - Bruno8974 : @Agenzia_Ansa ...ma di conquistare altri paesi SI', vero Ping, iniziando a conquistarli finanziariamente ed economi… -