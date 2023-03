Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti alla luce del sole | chi è la nuova compagna del cantante

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 20 marzo 2023)edsono una coppia, ormai non ci sono più dubbi. Solo qualche settimana fa ilaveva rivelato di essere di nuovo innamorato, pur senza rivelare l’identità della, forse per preservare la sua privacy, mafine è stato lo stesso interprete di Adesso Tu e Aurora a uscire allo scoperto e a dichiararsi sui social, nonostante lui sia sempre riservatissimo. Il 7 marzo 2023, giorno del 34esimo compleanno di lei, l’artista ha pubblicato uno scatto che li vedeva ritratti insieme mentre si baciavano, corredato dscritta eloquente: “Auguri amore mio“, anche se in quel momento il suo nome non era ancora noto. Chi si augurava che lui potesse avere un ritorno di fiamma con la sua celebre ...