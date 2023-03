Dalic (CT Croazia): «Tanti infortuni dopo i Mondiali. Brozovic ha preso lunga pausa» (Di lunedì 20 marzo 2023) Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha tenuto la conferenza stampa di avvio delle attività delle nazionali per questa sosta. Nel commentare le sue scelte (vedi convocati) ha anche ricordato come Brozovic non sia tornato subito all’Inter dopo i Mondiali. LUNGO STOP – La stagione di Marcelo Brozovic è molto sotto i suoi standard e questo anche a causa degli infortuni subiti con la Croazia. Il commissario tecnico Zlatko Dalic fa notare però come sia una situazione comune: «Tanti giocatori che hanno partecipato ai Mondiali in Qatar, non solo quelli nostri, hanno riscontrato problemi di forma oppure infortuni. Brozovic si è preso una ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023), commissario tecnico della, ha tenuto la conferenza stampa di avvio delle attività delle nazionali per questa sosta. Nel commentare le sue scelte (vedi convocati) ha anche ricordato comenon sia tornato subito all’Inter. LUNGO STOP – La stagione di Marceloè molto sotto i suoi standard e questo anche a causa deglisubiti con la. Il commissario tecnico Zlatkofa notare però come sia una situazione comune: «giocatori che hanno partecipato aiin Qatar, non solo quelli nostri, hanno riscontrato problemi di forma oppuresi èuna ...

Croazia, il ct Dalic rinnova fino al 2026: è ufficiale Zlatko Dalic, allenatore, ha rinnovato il suo contratto con la nazionale della Croazia fino al 2026. Il tweet della Federcalcio croata Zlatko Dalic, allenatore, ha rinnovato il suo contratto con la nazionale della Croazia fino al 2026. Il commissario tecnico è alla guida della Nazionale croata dal 2017 e ha guidato i suoi ragazzi a una finale Mondiale nel 2018.