Dal contabile al fiorista: oltre 300 offerte di lavoro in provincia di Bergamo (Di lunedì 20 marzo 2023) La sintesi delle offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l'impiego provinciali. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro; nel bollettino allegato (clicca qui) si possono consultare tutti i dettagli delle offerte e i requisiti richiesti. Centro per l'Impiego di Albino – impiego.albino@provincia.Bergamo.it n. offerte 17 19602 INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI luogo di lavoro: ALZANO LOMBARDO 19290 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: VILLA DI SERIO 19465 AGENTE IMMOBILIARE luogo di lavoro: Sedi Varie in provincia 19287 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: PEIA 19608 FALEGNAME – MONTATORE ...

