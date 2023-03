Da Torino: “Juve unica rivale del Napoli. Tocco di braccio? Difficile pronunciarsi” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tuttosport – Da Torino: “Juve unica rivale del Napoli. Tocco di braccio? Difficile pronunciarsi, chi ha certezze è accecato dalla fede”. Secondo il quotidiano di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 marzo 2023) Tuttosport – Da: “deldi, chi ha certezze è accecato dalla fede”. Secondo il quotidiano di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se pensate che il 27 novembre, il giorno prima dello tsunami che travolse #Agnelli e tutto il CdA Juve, il presiden… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - Tiarossi2 : RT @SCUtweet: #Gatti eccellente in #InterJuve. Due robe su di lui: nel 2° tempo urla 'Fischia tutto questo!' che rende bene la percepita c… - SilviaPrato1 : RT @SCUtweet: #Gatti eccellente in #InterJuve. Due robe su di lui: nel 2° tempo urla 'Fischia tutto questo!' che rende bene la percepita c… - antonioamodio23 : RT @SCUtweet: #Gatti eccellente in #InterJuve. Due robe su di lui: nel 2° tempo urla 'Fischia tutto questo!' che rende bene la percepita c… -