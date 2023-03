Cutro, la testimonianza di un superstite: “Ho nuotato per mezz’ora e non erano ancora arrivati i soccorsi” (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso della seconda udienza per l’incidente probatorio nel procedimento contro il presunto scafista della nave di migranti rovesciatasi al largo di Cutro, uno dei sopravvissuti al naufragio ha portato la sua testimonianza su quanto successo nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. “Dopo essere salito sopra un legno, ho nuotato per mezz’ora e quando sono arrivato a terra non c’erano ancora i carabinieri”, ha raccontato l’uomo ai magistrati. Francesco Verri, avvocato membro del pool legale che assiste i familiari delle vittime, ha commentato: “Il racconto conferma che sono trascorsi troppi tragici minuti dall’urto sulla secca fino a quanto sono arrivati i soccorsi, persino a terra. Un aspetto che sta emergendo prepotentemente in questa indagine”. Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso della seconda udienza per l’incidente probatorio nel procedimento contro il presunto scafista della nave di migranti rovesciatasi al largo di, uno dei sopravvissuti al naufragio ha portato la suasu quanto successo nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. “Dopo essere salito sopra un legno, hopere quando sono arrivato a terra non c’i carabinieri”, ha raccontato l’uomo ai magistrati. Francesco Verri, avvocato membro del pool legale che assiste i familiari delle vittime, ha commentato: “Il racconto conferma che sono trascorsi troppi tragici minuti dall’urto sulla secca fino a quanto sono, persino a terra. Un aspetto che sta emergendo prepotentemente in questa indagine”. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti… - DanielaVecchi5 : RT @fanpage: “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti del naufrag… - leveglie21 : RT @fanpage: “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti del naufrag… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti del naufrag… - line3line33 : RT @fanpage: “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti del naufrag… -