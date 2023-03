Curling | Mondiali 2023 | l’Italia fatica ma trova la terza vittoria all’extra end Nuova Zelanda battuta 6-5

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Italia-Nuova Zelanda 6-5, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA - infoitsport : Curling, Mondiali: l'Italia cede al Canada, ma si issa a tre vittorie battendo la Nuova Zelanda - redazioneTN : RT @sportface2016: #Curling #Mondiali: L’#Italia soffre ma torna al successo, 6-5 sulla #NuovaZelanda all’extra end - sportface2016 : #Curling #Mondiali: L’#Italia soffre ma torna al successo, 6-5 sulla #NuovaZelanda all’extra end - infoitsport : Curling - Mondiali. Azzurre imprecise, arriva la seconda sconfitta -

Sconfitta contro il Canada per le azzurre ai Mondiali 2023 di curling femminile in corso di svolgimento a Sandviken (Svezia). Le canadesi hanno dominato per 7 - 2. Per l'Italia la corsa alla qualificazione per la fase a eliminazione diretta non ... Nella partita valevole per la quarta sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling, l'Italia cede il passo al Canada con il punteggio di 7 - 2. Altra sconfitta per la formazione azzurra, al ritorno sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) dopo il ...

LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre non hanno più paura di nessuno! OA Sport

Un’Italia non entusiasmante trova la sua terza vittoria ai Campionati Mondiali 2023 di curling femminile. Le azzurre infatti hanno sconfitto soltanto all’extra end la più che abbordabile Nuova Zelanda ...È un’Italia che non incanta, anzi soffre tantissimo, ma che quantomeno riesce a tornare al successo quella che supera 6-5 la Nuova Zelanda ai Mondiali femminili di curling 2023 dopo un extra end.