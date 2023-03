Curling, l’Italia cede al Canada: seconda sconfitta consecutiva ai Mondiali, Constantini e compagne devono reagire (Di lunedì 20 marzo 2023) l’Italia è stata sconfitta dal Canada per 7-2 ai Mondiali 2023 di Curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sandviken (Svezia). Le azzurre sono incappate nella seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella rimediata ieri sera contro la Germania e ora vantano un bilancio in perfetta parità (2-2, all’inizio del torneo avevano battuto Turchia e Cora del Sud). Il quartetto tricolore resta pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff di ammissione): al momento la nostra Nazionale occupa il sesto posto in graduatoria, ma sarà fondamentale portare a casa un ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)è statadalper 7-2 ai2023 difemminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sandviken (Svezia). Le azzurre sono incappate nellabattuta d’arrestodopo quella rimediata ieri sera contro la Germania e ora vantano un bilancio in perfetta parità (2-2, all’inizio del torneo avevano battuto Turchia e Cora del Sud). Il quartetto tricolore resta pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin acranno direttamente alle semifinali, le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff di ammissione): al momento la nostra Nazionale occupa il sesto posto in graduatoria, ma sarà fondamentale portare a casa un ...

